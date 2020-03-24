Навальный призывает не помогать лидирующей по количеству смертей от коронавируса Италии

Москва, 24 марта. Скандальный блогер Алексей Навальный не стал сопереживать итальянцам, которые проходят через серьезные испытания в связи с эпидемией коронавируса. Он призвал не помогать Риму и оставить медиков бороться с вирусом в России.

Италия в настоящее время возглавляет список стран, которые больше всех остальных в мире пострадали от коронавируса. В стране более 60 тысяч заболевших вирусом, умерли почти 5,5 тыс. человек, около семи тысяч граждан полностью поправились. Италия сейчас является очагом распространения коронавирусной инфекции, власти страны обратились к Евросоюзу с просьбой помочь в борьбе с инфекцией, однако получили отказ. Так, Германия предпочла закрыть границы с соседями и запретить экспорт медицинских масок и антисептиков. Аналогичное решение приняла и Франция.

Китайские власти не остались в стороне и первыми откликнулись на зов о помощи. КНР направила в Европу 680 тысяч медицинских масок, из которых, как пишут СМИ, сто тысяч предназначалось для Италии. Однако этот груз, как сообщил чешский журналист Лев Червинка, был перехвачен в Чехии. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. К настоящему моменту маски не дошли до пункта назначения.

После переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Москва приняла решение оказать содействие в вопросах предотвращения распространения коронавируса и борьбы с его последствиями. Глава российского государства Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Риму. В Италию были направлены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 с медиками и военными. Также РФ передала Италии специальное оборудование для диагностики заболевания.

Власти Италии и жители страны поддерживают решение российских властей и благодарят Москву за помощь в непростое время. К примеру, житель города Оменья в Пьемонте Фредерико Кане на видео записал, как снимает флаг ЕС и вместо него устанавливает российский триколор, тем самым отдавая дань благодарности Москве за содействие в борьбе с коронавирусом.

«Спасибо русским друзьям!» — пишут итальянцы под новостью о прибытии самолетов из РФ.

«Спасибо, дорогие русские друзья. Вы великая нация, великие люди. История говорит за вас достижениями в культуре, в искусстве, в технике. Вы настоящая Европа. Мы никогда не забудем, что вы сделали для Италии», — отметил Доменико Карузо из северной Тосканы.

Россияне в основном также поддерживают решение страны помочь итальянцам. Даже представители либеральной общественности не критиковали эту новость, так как найти что-то плохое в этом жесте российских властей очень сложно.

Однако Алексей Навальный призвал не помогать Италии, где он провел немало дней отпуска. Блогер назвал «дичью» помощь Италии, где от коронавируса умирает 600–800 человек каждый день. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Слова Навального поддержала и его соратница глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Она вдруг почувствовала себя пророчицей и заявила о грядущей «волне поступающих» в больницы с коронавирусом. Однако никаких источников в доказательство своих слов она не привела. Важно понимать, что сейчас российские власти делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и принимаются меры для защиты граждан страны.

Геннадий Гудков не прошел мимо новости об оказании Москвой помощи Риму. Он заявил, что таким образом РФ ответила на призывы Конте снять с нее санкции.

Но призывы снять с России санкции звучат уже давно, и премьер-министр Италии говорит об этом не первый. Итальянские блогеры уверены, что если после инициативы Москвы с РФ не снимут санкции, то политикам Европы, в том числе «Меркель и другим четырем слугам США» должно стать очень стыдно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее объяснил, что решение отправить вирусологов и медиков основывается на гуманитарных соображениях и понимании того, что с пандемией коронавируса можно справиться только совместными усилиями.