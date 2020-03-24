Депутат Завальный предупредил о возможностях сланцевой нефтедобычи в США

Нефтедобыча в США в ближайшее время сократится, и многие американские «сланцевые» компании обанкротятся. Однако спецификой их работы является быстрое сокращение и столь же быстрое наращивание объемов добычи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

В свою очередь, российские нефтяные компании способны долгое время работать в условиях цен на нефть ниже 30 долларов за баррель. И все же нашей стране необходимо искать пути влияния на рынок, чтобы поднять цены, полагает депутат.

Вечером 23 марта главы крупнейших нефтяных компаний России на совещании в Минэнерго с участием министра Александра Новака обсудили прогнозы развития рынка. По словам Завального, на совещании в Минэнерго вырабатывалась стратегия дальнейших действий российских нефтяников в условиях пандемии COVID-19.

«В России выстроена довольно гибкая налоговая система в отношении нефтяных компаний. Когда цены на нефть высокие, государство забирает излишки, и за счет этого пополняется бюджет и Фонд национального благосостояния. А в период низких цен налоговая нагрузка на компании уменьшается», — напомнил глава комитета Госдумы по энергетике.

По мнению парламентария, государство, теряющее налоговые поступления от снижения цен на углеводороды, в первую очередь должно добиваться стабилизации рынка.

«Я думаю, [на совещании в Минэнерго] решался вопрос, каким образом выстраивать диалог с ОПЕК. Стоит ли сейчас идти на новое соглашение с этой организацией и ограничить добычу нефти в России, или пока подождать и позднее принять решение?» — предположил Завальный.

По словам депутата, предыдущий опыт показывает, что период дешевой нефти обычно сменяется периодом очень высоких цен на углеводороды. Однако и нефтедобывающие компании, и производители заинтересованы в более стабильной и предсказуемой ситуации.

«Как известно, российский бюджет верстался под цену 42 доллара за баррель. Вопрос в том, как долго продлится нынешний кризис. На мой взгляд, России надо выждать паузу, а потом находить общий язык с ОПЕК», — отметил парламентарий.

При этом в ближайшее время в США сократится нефтедобыча, и многие добытчики обанкротятся, полагает Завальный. Подобный сценарий, как считают аналитики, приведет к сокращению предложения нефти и нефтепродуктов на мировом рынке — и подъему цен на них.

«Однако специфика сланцевой нефти такова, что ее добывают из небольших скважин. Скважину бурят [всего] два месяца. То есть объемы нефтедобычи легко сократить и нарастить, когда цены на черное золото вновь пойдут вверх», — предупредил депутат.

Так или иначе, сейчас пока рано давать прогнозы, когда цены на нефть начнут восстанавливаться, отметил собеседник ФАН.

«Очень многое зависит от того, насколько быстро сойдет на нет пандемия коронавируса. Это будет ясно не раньше чем через месяц», — резюмировал парламентарий.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, нынешняя ситуация для российских нефтяных компаний не критична. Она станет таковой лишь если цена за баррель будет держаться меньше 25 долларов в течение года и больше.

«Но такой сценарий почти невозможен, поскольку многие компании по всему миру вынуждены будут сокращать добычу углеводородов. Это касается большей части сланцевых проектов в США», — отметил Игорь Юшков.

С другой стороны, нет оснований считать, что спад потребления нефти и нефтепродуктов будет продолжаться долго, добавил он.

«Китай уже рапортует, что он победил коронавирус и начинает восстанавливать производство. Значит неизбежно начнет расти потребление нефтепродуктов», — уверен эксперт.

В свою очередь, Европа сейчас переживает самый пик пандемии, напомнил Юшков.

«Возможно, этот пик продлится дольше, чем в Китае, поскольку там карантин был организован гораздо более эффективно, чем в Евросоюзе. Но уже в первой половине этого года я бы ждал тенденцию восстановления европейской экономики, что повлечет и рост спроса на углеводороды», — заявил нефтегазовый аналитик.

По его словам, в данный момент российские компании пытаются получить какие-то льготы, чтобы преодолеть низкие цены с наименьшими потерями. Об этом тоже шла речь на совещании в Минэнерго 23 марта.

«В министерстве должны объективно оценить, кто нуждается в льготах, а кто — нет. Кроме того, в Минэнерго хотят понять, насколько российские компании могут увеличить или снизить объем добычи нефти в случае необходимости с 1 апреля, когда заканчивается действующее соглашение с ОПЕК», — резюмировал собеседник ФАН.

Цены на нефть обрушились в начале марта после новостей о том, что с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений на добычу и продажу нефти в рамках этого договора больше не будет. Кроме того, существенным фактором падения спроса на черное золото является замедление темпов роста ряда крупнейших экономик мира из-за коронавирусной инфекции.