Малькевич предложил «поставить к стенке» YouTube за фейки о коронавирусе в Рунете

Коронавирус стал самым упоминаемым вирусным заболеванием за прошедшие 20 лет. При этом президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заметил, что появляется много недостоверной информации о коронавирусе в России. По его мнению, Роскомнадзор должен жестко наказывать всех распространителей фейков.

Компания «Медиалогия» проанализировала число упоминаний вирусных заболеваний с 1 января 2000 года по 22 марта 2020 года федеральными СМИ. По данным организации, пандемия коронавируса находится на первом месте по числу сообщений — 242,7 тысяч.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграмм-канале заявил, что «без медиаистерики не было бы такой «вирусной» реакции на... коронавирус». В интервью Федеральному агентству новостей глава ФЗНЦ признался, что эта медиаистерика влечет за собой рост панических настроений в обществе.

«Все начинают больше и больше писать, хайпуя на этом. «Рамблер» давал совершенно фейковые новости о том, что находящаяся на карантине из-за коронавируса девушка умерла. А ведь она умерла от другого — несчастный случай. Более того, у первой умершей в Москве якобы от коронавируса на самом деле оторвался тромб. Сейчас безобразным образом хайпует «Эхо Москвы», которое дает новость, что умерла уже вторая заболевшая коронавирусом. Потом вышло опровержение, что она умерла от онкологии, а была госпитализирована, потому что общалась с дочкой, больной коронавирусом», — выразил мнение Малькевич.

По словам члена Общественной палаты, кто-то ради хайпа, кто-то ради нагнетания паники «начинает играть заголовками», поступая совершенно подло по отношению к населению.

«Общество уже и так взвинчено, так как есть огромное количество публикаций, а теперь пошли новые вбросы «еще один умер от коронавируса». Это провокация, и здесь Роскомнадзор должен в полном объеме предъявлять [к таким СМИ претензии] в рамках законодательства, а также жестко наказывать», — убежден собеседник ФАН.

Малькевич подчеркивает, что защита пользователей Рунета в условиях пандемии коронавируса должна усилиться. Это особенно касается западных социальных сетей YouTube и Instagram, которые отказались в ответ на обращение Роскомнадзора удалять фейки о коронавирусе в России.

«Все люди смотрят на это с изумлением, но возникает вопрос: сколько мы будем сносить подобное наплевательское [отношение] к нам. А представьте себе, если бы они распространили фейки о коронавирусе во Франции, Германии и США, то что с ними было бы? Они воспринимают Россию как страну третьего мира и таким образом свысока себя держат. Но это абсолютно неприемлемо. Сейчас, если мы нанесем по таким наглецам удар, то это поймут все люди в мире. У нас появляется удобный и законный способ поставить их на место. Во всем мире идет война с коронавирусом, а на войне паникеров, дезертиров, мародеров, провокаторов ставили к стенке. Почему мы можем позволять информационным мародерам наводить такой шорох и нагнетать панику», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее Александр Малькевич отметил, что пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, показала, насколько наше общество безоружно перед «вирусом» информационным. При этом, пояснил Малькевич, в западных странах не только власти контролируют свое информационное пространство, но и общество проявляет ответственность и дисциплину, в том числе нетерпимость к тем, кто распространяет ложь и дезинформацию.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусом. Кемеровчанин стал 18-м россиянином, поборовшим заболевание. Пресс-секретарь российского посольства на Кубе Леонид Лагуновский недавно сообщил, что двое петербуржцев были госпитализированы на острове, у одного из них диагностирован коронавирус. Инфицированный россиянин находится в Институте тропической медицины, его спутницу в настоящее время обследуют медики. Результаты ее анализов будут известны через несколько дней.