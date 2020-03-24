Сирия, 24 марта. Системы ПВО на «Хмеймиме» перехватили снаряды террористов, выпущенные по авиабазе. Сириец 84 лет был ранен под огнем протурецких боевиков в Алеппо. Было приостановлено движение общественного и частного транспорта между провинциями, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам со стороны САА в районе административной границы провинций Латакия и Хама; пережили взрыв в окрестностях города Идлиб.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли населенный пункт Маарет Умм Аль Хош к северу от Алеппо, пострадал 84-летний сириец.

Провинция Латакия

Террористы антиправительственных бандгрупп в очередной раз предприняли попытку нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии. Для атаки боевики задействовали ударный беспилотник. Тем не менее штатным системам ПВО удалось перехватить все снаряды, которые были выпущены в направлении военного объекта и близлежащего города Джебла.

После этого на линии соприкосновения сторон в районе административной границы провинций Латакия и Хама вновь вспыхнули вооруженные стычки. Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по местам базирования боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне группировок на подступах к городу Кабана в Туркоманских горах, а также в районе Джебель аз-Завии.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких группировок продолжают расхищать частную, общественную и государственную собственность в оккупированных ими поселениях в западных районах Алеппо. Члены группировки «Файлак аль-Маджд», которая входит в состав «Сирийской национальной армии», выносят медные провода из деревни Аль-Базмо. Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, уже было разграблено. Прежде террористы бандформирования также пытались конфисковать дома жителей в Африне и совершали похищения гражданских лиц с целью получению выкупа.

Между тем союзники Турции активизировали обстрелы территорий, занимаемых курдскими боевиками, к северу от Алеппо. Как передает Twitter-канал (NotWoofers), под огнем протурецких сил оказался населенный пункт Маарет Умм Аль Хош, в результате чего ранения получил пожилой сириец 84 лет. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Halab Today TV сообщает о неизвестных взрывах, прогремевших в окрестностях города Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора. По предварительным данным, они стали следствием пуска ракет из районов пустыни Бадиа. Более подробная информация о сучившемся пока выясняется. Как известно, район, подвергшийся атаке, находится под контролем проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА).

Между тем стало известно, что в стране на две недели было приостановлено движение общественного и частного транспорта между провинциями. По информации Telegram-канала (rybar), запрет на передвижение не затронет промышленный сектор, а также государственные учреждения и министерства. Отмечается, что подобные меры были приняты в целях снижения угрозы распространения коронавируса.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщает о взрыве неподалеку от административного центра провинции. О причинах произошедшего, как и о возможных пострадавших, пока ничего неизвестно.

Между тем боевики не прекращают нарушать режим тишины. Взаимные обстрелы наблюдаются в районе населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра, Аль-Фатейра, Кафр-Увейд. Никаких сведений о возможных потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Как известно, многие террористы отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации был введен режим тишины. Соблюдать перемирие отказались такие бандгруппы как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».