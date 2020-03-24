Мужчина избил прибывшего к нему на помощь фельдшера в Красноярске

Красноярск, 24 марта. Местный житель избил прибывшего на вызов медика в Красноярске. Мужчина сам позвонил врачам, а когда они приехали, отказался открывать дверь, после чего и вовсе набросился на них с кулаками.

По имеющимся данным, инцидент произошел в жилом доме на улице Карбышева. Медики прибыли на вызов, но попасть в квартиру к звонившему так и не смогли. Медработники провели у запертой двери порядка 20 минут.

Спустя время вызвавший врачей мужчина сам спустился к машине скорой. Фельдшер попытался выяснить, какие жалобы есть у пациента, но буйный мужчина начал кричать и напал на медика. По словам представителей красноярской скорой помощи, горожанин нанес специалисту удар в челюсть, передает телеканал «360».

Отмечается, что пострадавший медработник входит в спецбригаду, которая выезжает к людям с подозрением на коронавирус. В скорой помощи назвали поведение мужчины недопустимым.

Медики обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они просят разобраться в случившемся и принять меры в отношении нападавшего. Личность злоумышленника уже установлена, его разыскивают правоохранители.