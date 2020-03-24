ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Центробанк представил ряд рекомендаций для кредитных организаций на фоне распространения коронавируса. Меры, направленные на борьбу с эпидемией, опубликовала пресс-служба ЦБ РФ.

«Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег», — отметили в Банке России.

Во-первых, банкам рекомендовали до выдачи клиентам выдерживать наличные в офисе в течение трех–четырех дней — это установленный Роспотребнадзором срок, за который коронавирус на бумажном носителе погибает. Во-вторых, кредитным организациям посоветовали ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема наличных. Это связано с тем, что в таких аппаратах деньги от одного клиента оказываются в руках другого без обработки в банке.

Кроме того, ЦБ предложил банкам регулярно проводить дезинфекцию банкоматов, терминалов и устройств для передачи наличных. Это касается как банкоматов, расположенных в офисах, так и устройств, установленных за пределами отделений.

Также Центробанк призвал кредитные организации информировать клиентов, что в период эпидемии онлайн-переводы и бесконтактная оплата картами являются предпочтительными.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ тесно сотрудничает с правительством РФ, чтобы снизить негативное влияние пандемии коронавируса на экономику страны. Она отметила, что во втором квартале темпы развития экономики замедлятся, однако к концу года прогнозируется рост.