Турецкие власти покрывают русофобию в Стамбуле и создают угрозу для российских туристов

Провокаторы-русофобы в Турции пытаются внести раздор в отношения двух государств и угрожают безопасности российских туристов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказали жители Стамбула, по которому в феврале и марте прокатилась волна антироссийской истерии на фоне обострения ситуации в Сирии. Смотрите наш видеорепортаж.

«Эти акции — это безобразие. Мы против них, — заявил корреспонденту ФАН стамбульский таксист Нихат Эртек. — Половина населения Турции считает, что наше правительство допускает ошибку, поддерживая этих активистов».

Три десятка агрессивно настроенных мужчин окружают вход в Генконсульство России в Стамбуле, выкрикивая обвинения в адрес руководства нашей страны после гибели турецких военных на севере Сирии. Через пару дней местные «таксисты» расклеивают на заборах, домах и столбах листовки с перечеркнутыми портретами Владимира Путина и Башара Асада. Российский посол в Анкаре жалуется на поступающие в его адрес угрозы.

Призывы расправиться с русскими звучат в соцсетях и турецких СМИ. В первых рядах — исламистская ежедневная газета Турции Yeni Akit.

«Прикажи, и в следующий мы совершим намаз в России», — цитирует издание спортсмена Умита Арабула.

Атака сирийской авиации, в результате которой погибли 36 военнослужащих Турции, вызвала внезапный приступ ненависти к России даже у советника президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месута Хакки.

«Россия будет расчленена изнутри. Наша месть будет ужасной», — пригрозил он новой русско-турецкой войной в эфире телеканала A Haber.

Творческая интеллигенция Стамбула недоумевает: зачем Эрдоган поощряет русофобию в Турции?

«Эрдоган должен начать говорить с населением, с турками, а он слушает только 20 человек из своего окружения, и на основе их советов принимает решения. А ведь большинство из них лгут ему!» — считает режиссер кино Мехмет Акбулут.

По его мнению, сегодня туркам нечего делать в Сирии.

«Мы не воюем там за соблюдение наших прав, за нашу страну. Турецкие войска пытаются защитить тех, кто настроен против Башара Асада, но нам это не нужно! Это сражение не за наш народ, а за интересы правительства и президента», — уверен мужчина.

Шквал антироссийской истерии не смог не задурить головы эмоциональным и впечатлительным по натуре туркам. Среди них оказался и этот колоритный стамбульский дедушка, владелец художественной мастерской в Таксиме.

«Из-за недавнего инцидента в Сирии турки были очень подавлены, ведь убили наших солдат. Наши люди никак не ожидали такого от России. С этого момента многие перестали относиться к русским как к союзникам», — говорит корреспонденту ФАН Авни Акмехметоглу.

Уроженка Казахстана Ольга Эркек много лет проводит в Стамбуле экскурсии для русскоязычных туристов. Говорит, большинство ее знакомых, не разобравшись, сначала тоже поддались русофобской истерике.

«Не очень хорошие посты размещали в Интернете, в статусах писали «русские предатели». Потом, когда выяснили, что это были сирийцы, просто российский самолет Сирии, они перестали говорить такие гадости», — рассказала она.

По ее словам, образованная часть населения русофобии старается не поддаваться.

«Всех завербовать у них не получится. Люди, у которых есть мозги, которые имеют образование, не будут обращать внимание на эти митинги и призывы», — сказала экскурсовод.

Власти Турции спонсируют русофобские акции в стране и запугивают тех, кто критикует турецкое военное присутствие в Сирии, или просто неугодных граждан. Так, по данным бывшего члена парламента Турции Барыша Яркадаша, в 2019 году за решетку было отправлено 13 журналистов, задержано 82.

1 марта турецкая полиция арестовала главного редактора и троих сотрудников Sputnik Турция, после того, как к ним домой нагрянули с угрозами националисты. Позже за публикацию данных о военных потерях Турции в Ливии под стражу заключили шестерых турецких журналистов. Международный институт прессы потребовал от властей немедленно освободить их из-под стражи.

Недавно, по сообщениям оппозиционных турецких СМИ, в стране были задержаны десять адвокатов из провинций Шанлыурфа и Диярбакыр. Генеральная прокуратура обвинила их в оказании помощи Рабочей партии Курдистана, которая руководит повстанческим движением на юго-востоке Турции.

Неудивительно, что при таких массовых преследованиях неугодных лиц альтернативная точка зрения на события в стране турецкому населению недоступна. Информацию о ней публикуют лишь оппозиционные интернет-издания, которые на территории Турции заблокированы.

В числе провокаторов у генконсульства России в Стамбуле были члены «Ассоциации студентов за права и свободу мысли». Общественники-мусульмане ведут антироссийскую пропаганду в Твиттере для 18 тысяч подписчиков. Офис конторы находится в обычном жилом доме в центре Стамбула. Дверь нам, увы, никто не открыл. Стамбулец Мехмет Акбулут такие организации назвал «фашистскими».

«В Турции у этих националистов больше влияния, чем в других странах, потому что их поддерживает наше правительство. Эти люди плохо отзываются о русских. И, конечно, это создает здесь опасную обстановку, в первую очередь, для россиян, — обеспокоен он. — Однако большинство турок на этих людей не обращает внимания. Мы, турки и русские — друзья, политические игры нас не касаются».

Некоторые российские туристы признались корреспонденту ФАН: решение ехать отдыхать в Турцию далось им непросто.

«Мы по этому поводу думали: ехать — не ехать. Стереотипы были, что границы закрыты, какие-то будут акции, нас будут не пускать куда-то», — призналась Саида из Москвы, отдыхающая у Мавзолея Роксоланы.

Местные туроператоры, работающие в Стамбуле со странами СНГ и постсоветского пространства, подтвердили: россияне часто звонят и беспокоятся о безопасности предстоящего отдыха.

«Те, кто приезжают в Турцию первый раз, спрашивают, как здесь относятся к русским, как люди относятся к тому, что у нас тут военная ситуация, какие-то конфликты, вопросы новые рождаются», — отметил менеджер турагентства «Вита Тур» Юсиф Ли.

Напомним, в феврале сирийская армия ударила по позициям экстремистов, атаковавших подконтрольные сирийскому правительству территории Идлиба. В рядах боевиков оказались турецкие военные, 36 из которых погибли в результате столкновения. Инцидентом воспользовались националистически настроенные активисты в Стамбуле и Анкаре, которые смогли разжечь в турецком обществе ненависть к России и российским туристам.