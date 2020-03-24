Роскачество посоветовало россиянам мыть купленные продукты вместе с упаковкой

Москва, 24 марта. Россиянам в целях предотвращения распространения коронавируса рекомендовали мыть с мылом пластиковую, металлическую или стеклянную упаковку купленных в магазине продуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскачества. Отмечается, что нужно чаще мыть кухонные поверхности, на которые попадают покупки.

«Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», — уточнили эксперты.

При возможности россиянам посоветовали вообще не ходить в магазин за продуктами, а заказывать еду на дом. Как подчеркнул ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев, в этой ситуации риск контакта с потенциально зараженными коронавирусом людьми будет минимальным.

«Если вы сами пошли в магазин за продуктами, соблюдайте дистанцию от других покупателей. Держитесь подальше от чихающих и кашляющих», — сказал он.

Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что для противодействия распространению коронавируса можно использовать потенциал программ по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в ВОЗ призвали уделить внимание вопросам химиопрофилактики инфекции на фоне эпидемии нового коронавируса. По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, во время глобальных вспышек заболеваний, в том числе COVID-19, важно продолжать усилия по борьбе с давно существующими заболеваниями. Для повышения оперативности и эффективности мер реагирования на коронавирус можно использовать потенциал программ по борьбе с туберкулезом и иными инфекционными болезнями, подчеркнул гендиректор ВОЗ.