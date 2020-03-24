Шойгу прошел тест на коронавирус после визита в Сирию

Москва, 24 марта. Медики взяли пробы биологических жидкостей у участников российской делегации, прибывшей из Сирии, для проверки на коронавирус. В том числе тест на наличие заболевания прошел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Отмечается, что результаты анализа оказались отрицательными.

«Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат», — говорится в репортаже телеканала «Звезда».

Ранее Шойгу в составе делегации Минобороны совершил рабочую поездку в Сирию. В ходе визита министр обсудил с президентом страны Башаром Асадом ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и других регионах республики.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей Китая, ранее неизвестное заболевание быстро распространилось за пределы страны. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения пневмонии COVID-19 переместился в Европу. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Италии, где число жертв коронавируса уже больше, чем в Китае.