ЦБ продал валюту на 13,3 млрд руб. в рамках мер по снижению волатильности на рынке

Москва, 24 марта. Центральный банк России в рамках мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 миллиарда рублей. Соответствующая информация указана на официальном сайте регулятора.

Объем валюты, проданной Центробанком РФ с расчетами 20 марта, составлял 13,7 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство страны и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка. Он подчеркнул, что к настоящему моменту создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса и обвала цен на нефть. Кроме того, Михаил Мишустин рассказал об утверждении плана по обеспечению устойчивого развития российской экономики.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что обвал нефтяных котировок и последующее за ним снижение курса рубля требует от правительства РФ экстренных мер. По словам эксперта, ЦБ из-за повышенной волатильности на рынках разработал механизм продаж иностранной валюты, «призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть».