Бывший глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»

Москва, 24 марта. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавил АО «Газпром-Медиа Холдинг». Решение было принято советом директоров.

Как уточнили в пресс-службе компании, соглашение с Жаровым подписано на три года. Как уточнил председатель совета директоров «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Миллер, Жаров обладает богатым опытом, а также «цельным, широким взглядом на российские медиа». Он имеет «глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, которые призваны успешно решить поставленные задачи по укреплению лидирующих позиций холдинга».

Как пишет РБК, кандидатура Жарова рассматривалась на пост генерального директора еще в феврале. 23 марта он был отправлен в отставку с должности главы Роскомнадзора.

Жаров работал в должности главы Роскомнадзора с 2012 года. Ему удалось добиться блокирования работы крупнейших пиратских ресурсов в русскоязычном сегменте Интернета. Кроме того, благодаря Жарову все крупнейшие российские медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством, который позволяет удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом в досудебном порядке.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит, выполняют ли Facebook и Twitter законы РФ. Если иностранные соцсети откажутся выполнять требования о локализации серверов, к ним будет применен «закон о миллионных штрафах».