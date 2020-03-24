Цена нефти марки Brent продолжает расти после обвала

Москва, 24 марта. Стоимость нефти марки Brent продолжает расти после обвала, произошедшего в начале марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К утру 24 марта цена нефти Brent с поставкой в мае увеличилась на 4,5% и достигла 28,3 доллара за баррель. Рост продемонстрировала и нефть WTI — она прибавила в цене 4,8% и достигла стоимости 24,63 доллара за баррель, передает НСН.

Пиковая цена нефти была зафиксирована на торгах в 04.10 по московскому времени. Нефть Brent стоила в этот час 28,4 доллара за баррель (прирост 5,1%), а WTI — 24,79 доллара (прирост 6%).

Падение на мировом нефтяном рынке спровоцировал провал состоявшихся 6 марта переговоров по продлению сделки ОПЕК+, напоминает «Газета.ру». Партнеры России настаивали на дополнительном сокращении объемов добычи нефти, однако Москва выступила против и требовала продлить соглашение на действующих условиях, чтобы иметь возможность оценить влияние пандемии коронавируса на экономику. После провала переговоров стоимость нефти рухнула на 30%.

Ранее обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон написал, что США могут проиграть в результате нефтяного кризиса, способного разрушить сланцевую добычу. Автор отметил, что стоимость нефти WTI является ключевым показателем американской сланцевой нефтяной промышленности.