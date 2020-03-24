Скончавшаяся в Коммунарке женщина имела терминальную стадию рака

Москва, 24 марта. Департамент здравоохранения Москвы обнародовал причины смерти пациентки медицинского центра в Коммунарке.

По словам столичных чиновников, летальный исход не был связан с коронавирусом.

«Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны», — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что у женщины не было выявлено коронавируса.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — сообщили в депздраве.

Отмечается, что за последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 70 пациентов. Выписка возможна в случае, если у человека два отрицательных результата на COVID-19, отсутствуют характерные симптомы, а также по истечении двух недель с момента контакта с больным или времени выезда из страны с неблагополучной ситуацией.

На данный момент под наблюдением врачей в Коммунарке находятся 412 пациентов, 29 из них поступили за последние сутки.

По последним данным, в Москве выявлено 262 случая заражения коронавирусом нового типа, 9 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание и покинули медицинские учреждения. Всего в России с начала эпидемии заболели 438 человек.