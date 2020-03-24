Джигурда не советует уходить в «порнуху» во время эпидемии коронавируса

Pornhub предоставит бесплатный премиум-доступ к ресурсу для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса. Однако российский актер Никита Джигурда посоветовал людям «не уходить с головой в порнуху».

В сообщении одного из крупнейших порносайтов говорится, что пользователям лучше оставаться дома и стараться избегать контактов с людьми. При этом сайт сделает бесплатной подписку Pornhub Premium для всех пользователей до 23 апреля. Отмечается, что посетителям будет дан доступ к просмотру порно в Full HD (1080p), а также видеоролики не будут прерываться на рекламу.

Владельцы сайта отметили, что на время пандемии трафик Pornhub в странах с введенным карантином значительно вырос. В частности, высокий рост заметили в Италии, где с 12 марта жителям предоставили бесплатный премиум-доступ на порноресурс.

Такое решение Pornhub в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал шоумен Никита Джигурда.

«Я не захожу на эти сайты и не знаю, как они работают, но ребята делают свой бизнес, что касается отвлечения [от пандемии коронавируса]. Сейчас я выложил свою формулу любви против страха, паники и вирусов. Уходить, что называется, в порнуху… И так 70% Интернета смотрит порнуху. Как раз время эпидемии и разлома существует для того, чтобы задуматься о смысле своего пребывания на планете Земля, а не для того, чтобы уходить с головой в порнуху. А потом люди не понимают, за что получают вирусы и эту пандемию», — заявил Джигурда.

По мнению актера, пандемия коронавируса искусственно раздута на геополитическом уровне.

«Делаются колоссальные бабки. Общество никогда бы не согласилось в гармоничной ситуации на такие меры. Оно проглотило все это, сидит по домам, боится, паникует и отвлекаться от всего этого нужно юмором, то, что называют высоким космическим астралом, а не порнухой», — посоветовал звезда кино.

При этом Джигурда уверен, что эпидемия коронавируса не сравнится ростом числа ВИЧ-инфицированных.

«Если на таком уровне раздуть панику заражения людей ВИЧ, то она была бы еще больше. Люди бы реально подсели на порнуху и перестали заниматься сексом потому, что было бы страшно. Эпидемия СПИДа гораздо страшнее, чем эпидемия коронавируса», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах, что на 14 меньше, чем днем ранее. Всего в РФ выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.