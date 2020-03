Коронавирус, последние новости в России и в мире: ответ на ложь HRW и «подлость» Польши

Пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, немного замедлила свое движение в Европе, но, судя по данным экспертов, еще не перевалила свой пик, что заставляет большинство стран ужесточать карантинные меры. Россия не исключение, наша страна, по данным, как российских, так и зарубежных специалистов, готова встретить пик пандемии во всеоружии. Тем неприятнее сталкиваться с лживыми утверждениями о якобы неготовности нашей страны к борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Стопкоронавирус.РФ, на утро вторника, 24 марта (на 9.00 мск еще не обновлялись), ситуация следующая:

В Италию прибыл 14-й, последний самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ со специалистами и гуманитарным грузом на борту. Цель миссии — оказание помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщило Минобороны РФ, борт приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» недалеко от Рима.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «подлостью» предполагаемое решение Варшавы не пропускать через воздушное пространство Польши самолеты ВКС РФ, направлявшиеся в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Отметим, отказ Польши пропустить российские самолеты официально не подтвержден ни Варшавой, ни Минобороны РФ. Это данные СМИ на основании информации от российских интернет-пользователей, которые изучили маршрут российских военно-транспортных Ил-76 на сервисе FlightRadar. Они заметили, что самолеты ВКС РФ с гуманитарным грузом, предположительно, добирались до Италии «в обход», сделав большой крюк, чтобы не попасть в польское воздушное пространство.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать общественность и не лгать о борьбе с коронавирусом в России.

Putin's government is doing nothing to stop wealthy Russians from buying up ventilators and setting up private clinics in their homes in case they catch COVID-19, leaving ordinary Russians with a likely shortage of this life-saving equipment. https://t.co/NrXfgTiawc