Коронавирус, последние новости в России и в мире: ответ на ложь HRW и «подлость» Польши

Пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, немного замедлила свое движение в Европе, но, судя по данным экспертов, еще не перевалила свой пик, что заставляет большинство стран ужесточать карантинные меры. Россия не исключение, наша страна, по данным, как российских, так и зарубежных специалистов, готова встретить пик пандемии во всеоружии. Тем неприятнее сталкиваться с лживыми утверждениями о якобы неготовности нашей страны к борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в России: оперативные данные

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Стопкоронавирус.РФ, на утро вторника, 24 марта (на 9.00 мск еще не обновлялись), ситуация следующая:

Случаев заболевания — 438; прирост за сутки — 71 заболевший; выздоровело 17 человек; смертельных случаев не зафиксировано.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019: главное к этому часу

— По данным ВОЗ всего в мире 335 тысяч заболевших, скончалось 14,6 тысяч человек. — В Италию прибыл 14-й самолет Ил-76 ВКС РФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. — Посольство РФ в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию относительно мер, принимаемых Москвой для борьбы с коронавирусом. — Олимпийский комитет США призвал МОК перенести Олимпиаду-2020. — На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев заражения коронавирусом.

В Италию прибыл 14-й борт ВКС

В Италию прибыл 14-й, последний самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ со специалистами и гуманитарным грузом на борту. Цель миссии — оказание помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщило Минобороны РФ, борт приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» недалеко от Рима.

Пушков назвал «подлостью» поведение Польши

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «подлостью» предполагаемое решение Варшавы не пропускать через воздушное пространство Польши самолеты ВКС РФ, направлявшиеся в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России отныне ни в чем не следует идти навстречу Польше. Ни в чем», — написал Пушков в Twitter.

Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2020

Отметим, отказ Польши пропустить российские самолеты официально не подтвержден ни Варшавой, ни Минобороны РФ. Это данные СМИ на основании информации от российских интернет-пользователей, которые изучили маршрут российских военно-транспортных Ил-76 на сервисе FlightRadar. Они заметили, что самолеты ВКС РФ с гуманитарным грузом, предположительно, добирались до Италии «в обход», сделав большой крюк, чтобы не попасть в польское воздушное пространство.

Посол РФ в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать общественность и не лгать о борьбе с коронавирусом в России.

Putin's government is doing nothing to stop wealthy Russians from buying up ventilators and setting up private clinics in their homes in case they catch COVID-19, leaving ordinary Russians with a likely shortage of this life-saving equipment. https://t.co/NrXfgTiawc — Kenneth Roth (@KenRoth) March 23, 2020

Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают для предотвращения «скупки богатыми русскими аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», которых якобы может не хватить. При этом он сослался на статью в издании The Moscow Times (российское либеральное издание на английском языке, выходящее в Москве).

«Своевременно принятые меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе (пандемии COVID-19) значительно эффективнее стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — написал в ответ Антонов на странице посольства РФ в Facebook.

Посол РФ посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами ИВЛ из первых рук: из интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. В это лечебное учреждение поступают все зараженные коронавирусом, а также люди с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Назван средний возраст умерших от коронавируса

В немецком Институте Роберта Коха назвали средний возраст пациентов, умерших от коронавируса, а также основные симптомы заболевания.

«Средний возраст лиц, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших — 82 года. 57% заболевших — мужчины. Основные симптомы: у 55% заболевших наблюдается кашель, у 40% — температура», — рассказал на пресс-конференции в Берлине глава института Лотар Виланд.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии составляет 22672, прирост за сутки составил более четырех тысяч человек. Всего скончались 86 человек.

Рошаль назвал COVID-19 репетицией биологической войны

Пандемия COVID-19 стала индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным вызовам, так что борьба с коронавирусом фактически является «репетицией биологической войны». Об этом заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью телеканалу «Россия 24». Рошаль также призвал «не бояться и не нагнетать атмосферу» и жестко пресекать панику.