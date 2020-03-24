Террористы ПНС обстреляли из тяжелой артиллерии южные окраины Триполи

Триполи, 24 марта. Боевики вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в очередной раз совершили обстрел из тяжелой артиллерии по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара из района Ас-Сабиа южнее ливийской столицы — Триполи. Об этом сообщил аккаунт в социальной сети Facebook, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Кроме того, террористические группировки марионеточного триполитанского режима открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам и местам сосредоточения ливийской армии в районе Вади ар-Рабиа. Об этом написал на своей странице в соцсети один из полевых командиров боевиков Абдул Малик Мадани, входящий в окружение главаря ПНС Файеза Сарраджа. Вчера над этим районом был замечен турецкий беспилотник оккупационного «правительства» в Триполи, который, скорее всего, проводил разведывательный полет с целью сбора данных для провокации.

Стоит отметить, что, согласно полученным данным, военнослужащие ЛНА на сегодняшний день контролируют порядка 70% территории на направлении Айн Зара. Боевики Сарраджа уже почти неделю безуспешно пытаются захватить часть этого района, атакуя позиции сил Халифы Хафтара. Здесь во время одного из таких нападений был ликвидирован один из наиболее разыскиваемых джихадистов Зияд Балам. При этом солдаты ЛНА продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, лишь отвечая на провокации террористов-наемников ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обстрелах боевиков Сарраджа окрестностей Тархуны и Триполи, а также районов города Каср-Бен-Гашир, нарушивших гуманитарное перемирие.