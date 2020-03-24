Халифа Хафтар проинспектировал обстановку в Бенгази в связи с угрозой COVID-19

Бенгази, 24 марта. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар совершил поездку по Бенгази для проверки исполнения мер безопасности в связи с угрозой надвигающегося коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в официальном аккаунте ливийского телеканала в Facebook Libya Alhadath TV.

Главнокомандующий ЛНА в ходе своей поездки в Бенгази ознакомился с ситуацией в городе относительно соблюдения комендантского часа, исполнения плана безопасности и работы патрулей в целях обеспечения безопасности в условиях угрозы надвигающейся на мир эпидемии COVID-19.

Аккаунт в Facebook, лояльный ЛНА, опубликовал видео, на котором запечатлен момент проезда фельдмаршала во время ночной поездки по Бенгази.

Ранее санэпидобстановку в городе проинспектировал глава Временного правительства Ливии Абдалла Тани — в субботу парламентарий осуществил проверку стоимости медикаментов в аптеках, а также работу на полицейских и военных КПП в комендантский час.

Ливийское правительство предпринимает все необходимые меры для устранения угрозы распространения коронавируса на территории страны — движение общественного транспорта и такси приостановлено, все магазины закрыты, за исключением тех, которые продают продукты, мясо и хлебобулочные изделия, а также бытовую химию. Такое решение было принято временным правительством Ливии в Тобруке ради безопасности ливийских граждан.