Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение правил карантина в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в поручении премьер-министра.

Подготовкой предложений займутся Минюст, МВД, Минэкономразвития, а также другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Представить результат ответственные должны 25 марта, пишет «Газета.ру».

Напомним, 23 марта состоялось заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На нем глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила усилить административную ответственность за нарушение правил карантина. Мишустин поддержал данную инициативу и сообщил, что это обязательно будет сделано.

По данным на 24 марта, в России зарегистрировано 444 заразившихся коронавирусом, 20 человек уже выздоровели. Более половины инфицированных находятся в Москве. В нашей стране скончалась только одна пациентка с коронавирусом, однако причиной смерти пожилой женщины стал тромб, а не инфекция.