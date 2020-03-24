ФСБ задержала организованную группу торговцев крадеными кредитными картами

Москва, 24 марта. Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с полицией задержали преступную группу торговцев похищенными кредитными картами российских и зарубежных банков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Злоумышленниками была организована крупная сеть торговли краденными кредитками в 11 субъектах России. Преступники незаконно получали доступ к учетным записям пользователей сети Интернет и платежным системам, после чего в их распоряжении оказывались данные кредитных и расчетных карт различных банков.

Члены преступной группы продавали данные через онлайн-магазины. Правоохранители провели обыски по 62 адресам. У злоумышленников было изъято более 1 миллиона долларов и 3 миллиона рублей. Кроме того, у них было найдено техническое оборудование для работы интернет-магазинов, а также оружие, наркотики, золото и драгоценные монеты.