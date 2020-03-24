Российским ученикам на период карантина предложили выдать компьютеры

Москва, 24 марта. Нуждающимся российским школьникам предложили выдать необходимую технику на период дистанционного обучения. С подобным предложением выступили в Общественной палате и Институте прогрессивного образования.

Письмо было направлено в Минпросвещения. Как пишет RT, из-за распространения коронавируса ряд национальных систем общего школьного образования переходит на дистанционную форму обучения. При этом не у всех учащихся есть техническая возможность продолжать осваивать школьную программу и готовиться к итоговым экзаменам и ЕГЭ в домашних условиях.

Авторы письма напомнили, что не у всех школьников есть компьютеры дома. Кроме того, в некоторых регионах РФ есть проблемы с интернетом. Политики предложили обеспечить нуждающихся учеников всем необходимым: цифровым оборудованием, а также роутерами и компьютерами-лэптопами.

Ранее врач-инфекционист, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения COVID-19. Как отмечает специалист, коронавирус имеет отличный от других вирусов способ проникновения в клетки.

Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул своими белками.

Данный механизм препятствует распознаванию вируса иммунной системой человека. По словам инфекциониста, с этого начинается разрушительная работа вируса в организме.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусом. 17 россиян уже побороли заболевание.