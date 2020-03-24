В Италии заменили флаг ЕС на российский триколор

Рим, 25 марта. Жители Италии поблагодарили РФ за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором. Соответствующие кадры появились в Сети.

На видео запечатлен итальянец, который снимает флаг ЕС и вместо него устанавливает российский триколор. Им оказался житель города Оменья в Пьемонте Фредерико Кане. Он и опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ЕС отказался помогать Италии в борьбе с коронавирусом нового типа, хотя именно эта страна больше всех пострадала от инфекции. Рим получил поддержку от Москвы. Фредерико Кане поблагодарил за это лично президента России Владимира Путина.

«Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России», — написал он.

Отметим, за несколько часов видео репостнули более 30 тысяч раз. Солидарность с Фредерико Кане высказали тысячи жителей Италии.

Италия является страной, которая больше всех остальных в мире пострадала от коронавируса нового типа. Российский президент Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Риму в борьбе с распространением инфекции. В Италию были направлены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 с лучшими вирусологами, медиками, военными на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания. После согласования с Римом районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российская сторона приступит к выполнению к поставленных выполнению задач.

Тем временем политологи, лидеры общественного мнения и эксперты в сфере разработки вирусов все больше сходятся во мнении, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, после чего завезли на территорию Китая. «Газета.Ru» подготовила специальный материал и рассказала, откуда взялась теория об искусственном происхождении коронавируса.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что помощь Италии поможет усилить антисанкционные настроения в Евросоюзе.