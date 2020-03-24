Польский эксперт назвал российскую помощь Италии «мощным ударом» по ЕС и НАТО

Варшава, 24 марта. Оперативная реакция Москвы на просьбу Италии о помощи в борьбе с коронавирусом на фоне бездействия западных структур стала мощным ударом по репутации Евросоюза и НАТО. Об этом пишет глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ на польском портале Onet.

«Отправив военных врачей в Италию, Россия совершила огромный шаг в плане [прекращения] изоляции Москвы на европейской политической сцене», — считает эксперт.

По мнению польского политолога, теперь вероятность того, что Рим поддержит антироссийские санкции, практически равна нулю. Эксперт напомнил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте и раньше выступал против этих ограничений.

Юращ напомнил, что Италия сама обратилась к российскому правительству за помощью в борьбе с эпидемией. В ответ Москва направила в европейскую страну девять тяжелых транспортных самолетов с бригадами врачей и оборудованием. На грузах были наклейки с фразой «Из России с любовью». По мнению автора статьи, слоган выбрали не случайно, ведь он связан с фильмом о британском секретном агенте Джеймсе Бонде, передает «Царьград». Обратил внимание Юращ и на тот факт, что помощь в Италию доставлялась военными самолетами, а не бортами МЧС, как это было с другими странами.

«Россия, которая сама борется с эпидемией коронавируса, не отказывается от своей политики. Не в первый раз в истории она проводит ее очень эффективно», — цитирует польского эксперта «ИноTV».

Ранее итальянцы рассказали, что думают о российской помощи, оказываемой их стране. Действия Москвы восхитили и поразили жителей Италии.