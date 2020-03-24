Миллионеры бегут от коронавируса, покупая острова и дома с бункерами

Москва, 24 марта. Богатые люди сбежали от коронавирусной инфекции на личные острова и в бункеры, а риелторы сообщили о возросшем спросе на элитную недвижимость.

Как рассказала Пенни Мосгроув, главный исполнительный директор международного агентства элитной недвижимости Quintessentially Estates, из-за коронавирусной инфекции количество новых заказов на покупку и аренду жилья увеличилось в несколько раз. Соответствующую информацию передает портал недвижимости Homes&Properties.

Богатые люди тратят любые деньги, чтобы быть в безопасности и спрятаться от пандемии коронавируса. По словам Мосгроува, чаще всего миллионеры выбирают дома с бункерами в Шотландии или необитаемые острова Карибского архипелага. Для того, чтобы добраться до места назначения, они арендуют самолеты и яхты.

Пенни Мосгроув заметила, что в настоящее время запросы олигархов заметно изменились. К примеру, один из обеспеченных людей недавно оставил заявку на дом с большим спа-салоном для своей жены, а другой заказчик решил срочно поменять место жительства после того, как приехал из-за границы. Он решил, что его дом за 3,2 миллиарда рублей может быть инфицирован. Также, как рассказала эксперт, один из клиентских заказов был связан с покупкой острова Иль-де-Кайе, который расположен в четырех милях от побережья Гренады.

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса во всем мире. Ученые из Китая ранее пришли к выводу, что люди с II группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты исследования показали, что 25,80% заболевших являются носителями I группы крови, 37,75% — II, 26,42% — III, 10,03% — IV.

Врач-инфекционист, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения вирусом. По его словам, «корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул своими белками».