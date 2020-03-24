Украинский офицер разрубил топором телефон солдата-срочника

Киев, 24 марта. Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил топором телефон солдата-срочника. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

В начале видео офицер представил солдата-срочника и заявил, что наглядно покажет, что делают с телефонами в армии в том случае, если их находят.

«Сегодня покажу, что делают с телефонами в армии, когда находят. Вот это срочник… Покажи срочника. Молодой военнослужащий. Носил с собой телефон в кармане», — сказал офицер.

После чего офицер положил телефон на пенек для колки дров и замахнулся топором. В это время солдат запротестовал, объясняя, что телефон марки Lenovo обошелся ему в достаточно крупную сумму в размере трех тысяч гривен.

«Сейчас это будет шесть штук», — отметил офицер.

Примечательно, что происходящее снималось на телефон, а солдата-срочника своеобразным образом наказывали как раз-таки за использование смартфона.

Напомним, солдат вооруженных сил Украины под воздействием психотропных веществ спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Луганской области. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Рядовой ВСУ Зенченко самовольно покинул место несения службы на ВАЗ-2109, после чего попал в аварию. Украинский военный неадекватно себя вел во время госпитализации. Позже выяснилось, что он находился под воздействием психотропных веществ.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Олег Никитин ранее рассказал, что украинские медики рекомендовали военнослужащим употреблять алкоголь для профилактики заражения коронавирусом, что привело к массовой пьянке солдат ВСУ в Донбассе.

Вспышка неизвестной инфекции произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.