ВСУ обстреляли ЛНР из минометов

Луганск, 24 марта. Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 23 марта 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — рассказали в представительстве.

Огонь открыли около 15.15 в направлении Орехово — Голубовское. По данным ЛНР, украинские силовики стреляли из 82-миллиметрового миномета. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, в том числе в Минске и во время саммитов «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Несмотря на достигнутые соглашения о перемирии, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.

Ранее герой спецпроекта Федерального агентства новостей Алексей Николаевич Кужильный рассказал о конфликте в Донбассе. Дом ветерана находится в пяти километрах от передовой.