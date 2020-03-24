Девушку умершего «иванушки» Яковлева насильно выселят из его квартиры

Москва, 24 марта. Девушку бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, скончавшегося в 2017 году от пневмонии, Александру Куцевол, собираются принудительно выселять из квартиры музыканта.

Напомним, что все наследство Яковлев завещал другу и партнеру по бизнесу Роману Радову, а также своей племяннице Татьяне. Для возлюбленной певца эта новость стала настоящим шоком.

Недавно сообщалось, что Александра Куцевол предъявляла в суде документы, согласно которым она якобы расписана с Яковлевым. В итоге было установлены, что документы подделаны. После этого, она попыталась подать иск, согласно которому «иванушка» был якобы невменяем во время составления завещания. Однако усилия девушки были тщетны. Несмотря на это, Куцевол съезжать из квартиры певца не намерена.

Как сообщает подруга Яковлева Евгения Кириченко, адвокат, представляющий интересы Радова и племянницы музыканта, в ближайшее время получит исполнительный лист. После этого приставы силой выселят Куцевол из квартиры.

Законные наследники Яковлева обвиняют Александру Куцевол в мошенничестве, подчеркивая, что девушка пытается преступным путем заполучить наследство музыканта. Суд по оспариванию завещания бывшая возлюбленная Яковлева проиграла. Отмечается, что приставы будут ломать двери в случае отказа Куцевол покинуть жилищную площадь. Согласно информации от близких певца, в квартире также проживают и ее родители.

Ранее отец известного актера Дмитрия Марьянова Юрий обратился в суд, требуя справедливого распределения наследства, оставшегося после кончины его сына. Ответчиками по данному делу станут вдова актера Ксения и его сын Даниил. Судебные слушания начнутся в апреле.