Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

Москва, 24 марта. Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке. Об этом говорят итоги опроса.

Курс рубля по отношению к доллару в последнее время снизился почти на 20% на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении договора по ограничению добычи нефти. Центробанк при этом сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Он также отказался от намерения ее дальнейшего снижения. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний Банка России.

Как пишет РИА Новости, банк «Открытие» на фоне экономической ситуации поднял ставку по ипотеке на 1,5%. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях. Кроме того, 24 марта ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях увеличил «Тинькофф Банк». Условия кредитования финансовое учреждение менять не стало.

Напомним, Центробанк тесно сотрудничает с правительством РФ, чтобы снизить негативное влияние эпидемии китайского коронавируса на экономику. Об этом заявила глава финансового учреждения Эльвира Набиуллина. По ее словам, рецессии в текущем году не случится, будет наблюдаться рост экономики, однако во втором квартале его темпы замедлятся.

При этом глава Банка России признала, что сейчас непростой этап для российской экономики. Реальная ситуация сильно отличается от базового прогноза Центробанка. Набиуллина добавила, что аналитики Центробанка ожидают стабилизации экономической ситуации в III квартале текущего года. Регулятор и кабмин предпринимают необходимые для этого меры.