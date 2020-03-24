Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 23 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Политика

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. В составе российской делегации были начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, командующий группировкой ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, а в составе сирийской — начальник Бюро национальной безопасности Али Мамлюк и министр обороны Сирии Али Абделла Айюб.

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

23/03/2020

أجرى وزير الدفاع الروسي، #سيرغي_شويغو، خلال زيارة إلى سوريا، محادثات مع #الرئيس_بشار_الأسد، حول سير تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة #إدلب والتعاون العسكري بين البلدين لمكافحة الإرهاب. pic.twitter.com/RsxJr6ikSC — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 23, 2020

Согласно пресс-релизу пресс-службы администрации президента Сирии, стороны обсуждали претворение договоренностей, достигнутых Россией и Турцией 5 марта в Москве, нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, а также инструменты вывода сил вооруженных группировок на 6 км от трассы М4.

Кроме того, внимание было уделено Заевфратью и продолжающемуся воровству США сирийской нефти, практическим шагам, предпринимаемым сирийской стороной для восстановления безопасности и стабильности по всей Сирии, усилиям российской стороны для снятия экономической блокады и санкций с Сирии.

Президент Асад своим указом помиловал заключённых в возрасте от 70 лет, а также неизлечимо больных.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции и совместное патрулирование

На трассе М4 проведено второе совместное российско-турецкое патрулирование в рамках соблюдения подписанного 5 марта в Москве соглашения по Идлибу.

تسيير دورية مشتركة ( روسية????????-تركية )، على استراد M4 حلب اللاذقية ، قطعت نحو 3 كم ، قرب بلدة #الترنبة بريف ادلب . pic.twitter.com/aerbuirFeD — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 23, 2020

Как и в предыдущий раз, патрулирование было проведено на ограниченном участке М4 из-за неспособности турецкой стороны повлиять на радикальные группировки, которые в нескольких местах блокируют трассу.

تسيير دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية على طريق #حلب #اللاذقية "M4" . pic.twitter.com/9UT0pK3O8r — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) March 23, 2020

Причем турецкие военнослужащие даже извинились за сокращённый маршрут патрулирования.

Turkish soldier apologizes today for shortened patrol on M4 pic.twitter.com/NXzDGMigI1 — ZOKA (@200_zoka) March 23, 2020

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности.

And here's the reason for the shortened patrol route. M4 Highway, Neirab. pic.twitter.com/TJ8TgJhFE0 — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 23, 2020

Одновременно ВС Турции продолжают окапываться к северу от трассы М4: 23 марта было развёрнуто ещё три наблюдательных пункта в городке Бдама, деревнях Аз-Заэйния и Ан-Наджия.

К вечеру в провинцию Идлиб через погранпереход Кяфр Лусин вошла очередная турецкая колонна с бетонными блоками и строительной техникой.

Нарушения режима прекращения огня

Боевики обвинили правительственные войска в артиллерийских обстрелах н.п. Аль-Бара, Бенин, Дейр Сунбуль, Зайзун, Кянсафра, Кяфр Увейд и Аль-Футейра в Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Терроризм

Боевик из «Фейлак аль-Маджд» (входит в состав 3-го корпуса «Сирийской национальной армии» [далее — СНА]) на видео тащит на своём горбу украденную в деревне Аль-Базмо на западе провинции Алеппо медь. После того, как из деревни было вынесено всё ценное, настал черед проводов и телекоммуникаций.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 23, 2020

В кафе «Баваба аш-Шималь», расположенном между н.п. Маарет Мысрин и городом Идлиб, прогремел взрыв.

На освобождённых территориях на северо-востоке провинции Хама обнаружен очередной схрон с оружием и боеприпасами.

Weapons and ammunition buried underground seized in NE Hama CS. pic.twitter.com/QirjWURpUn — Bosni (@Bosni_94) March 23, 2020

Заевфратье

«Сирийские демократические силы» (далее — СДС) отмечают годовщину разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В Багузе была установлена памятная стела, посвящённая вкладу тысяч жертв в борьбу с ИГ1 и их «халифатом».

SDF statue/memorial for SDF defeat of ISIS in Baghouz.



It reads:

"Here we defeated the so-called Da'ash caliphate"



Shared by senior SDF official @PolatCanRojava pic.twitter.com/vJlN8wBcHx — Wladimir (@vvanwilgenburg) March 23, 2020

В 15 км к востоку от Кобани состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб – Кири Зури – Айн эль-Батт – Итвиран Тактани – Бафдин – Бафдар Хан – Зарзури – Гариб.

#BREAKING



North-Press reporter:

In conjunction with curfew in Euphrates region, the beginning of #Russian-#Turkish joint military patrol in east of #Kobani, starting from village of Gharib, 15 km east of the city. pic.twitter.com/FBUD9lqJXc — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) March 23, 2020

СНА обстреляла из тяжёлой артиллерии позиции СДС в деревне Аль-Гошан к западу от н.п. Айн Исса в провинции Ракка. К югу от Рас эль-Айна в провинции Хасака была обстреляна деревня Умм аль-Кейф под Телль Тамром.

В деревне Ас-Сальхабия к западу от Ракки на СВУ подорвался военный автомобиль СДС.

Оппозиционные источники утверждают, что силы безопасности СДС ранее арестовали нескольких женщин, содержащихся в восьмой секции лагеря Аль-Хол.

Второй день к ряду в город Хасака не поступает питьевая вода: боевики СНА остановили водоперекачивающую станцию Алюк, расположенную на занятых в ходе операции «Источник мира» территориях под Рас эль-Айном.

В деревне Харбат Хамо под Камышлы в провинции Хасака местные жители блокировали маршрут движения американского патруля, состоявшего из четырёх военных автомобилей. Патруль ВС США так и не смог проехать и был вынужден развернуться.

People of Hamo village and army personnel intercept US occupation convoy and force it to retreat

2020-03-23 Photo pic.twitter.com/WCjXSllLes — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 23, 2020

Приморье

Системы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили несколько неизвестных БЛА.

Северная Сирия

На улице Ас-Сиясия в городе Африн взорвался СВУ — окружающим зданиям нанесён материальный ущерб.

انفجار عبوة ناسفة في مدينة #عفرين بريف #حلب الشمالي عند جامع الكبير

شارع السياسية. pic.twitter.com/LowGuSbTTY — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) March 23, 2020

В результате подрыва заминированного автомобиля днём ранее в Аль-Бабе 23 марта от полученных ранений скончался председатель союза адвокатов Саид Анвар ар-Рахиб.

وردنا الان



استشهاد نقيب المحامين الاستاذ سعيد انور الراغب بعد عملية غادرة من بعض الخنازير قامو بزرع عبوة بسيارته البارحة بمدينة الباب



ان لله وان اليه راجعون https://t.co/y8FRPF4WZK pic.twitter.com/HBgXl951a2 — Yusuf Adnan (@YusufAd76532779) March 23, 2020

Оппозиционные источники сообщили об обстреле позиций иранских «прокси» в Абу-Кемале на сирийско-иракской границе.

Гуманитарная обстановка

Гуманитарная помощь

За прошедшие сутки специалистами Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 124 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камышлы провинции Хасака.

Коронавирус

Оппозиционные источники утверждают, что в госпитале Аль-Кинди в н.п. Ат-Таяна в провинции Дейр эз-Зор скончалась от коронавируса пожилая женщина. Другой похожий случай зафиксирован в деревне Аль-Джазра.

На карантин помещено 90 человек, прибывших последним рейсом из Москвы.

В МВД убедительно просят граждан доверять только проверенной информации от правительства — распространителей фейков ждут штрафы.

Правительство потребовало от Министерства внутренней торговли обязать руководство хлебопекарен оснастить всех сотрудников средствами защиты. Работа самих хлебопекарен, равно как и продуктовых магазинов, останавливаться не будет.

Syrian Ministry of Internal Trade and Consumer Protection affirmed that work in bakeries, mills and food shops will continue to meet the citizens' needs in parallel with the application of precautionary measures taken to tackle the #Coronavirus. pic.twitter.com/QSiufrBmlp — Syrian Eye (@eye_syrian) March 23, 2020

В городах полицейским патрулям предписано контролировать закрытие рынков и торговых рядов в виду принятых мер по недопущению распространения коронавируса. По всем муниципалитетам проводится масштабная кампания по дезинфекции.

A sterilization and cleaning campaign in the city of #Latakia as a part of the procedures to address the #Coronavirus.#Syria pic.twitter.com/JehOwdEcJf — Syrian Eye (@eye_syrian) March 23, 2020

Из Идлиба рассылают символические посылки с масками для защиты от коронавируса в другие страны.

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1 Организация запрещена на территории РФ.