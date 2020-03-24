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Сирия эксклюзив

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 23 марта

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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 23 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Политика

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. В составе российской делегации были начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, командующий группировкой ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, а в составе сирийской — начальник Бюро национальной безопасности Али Мамлюк и министр обороны Сирии Али Абделла Айюб.

Согласно пресс-релизу пресс-службы администрации президента Сирии, стороны обсуждали претворение договоренностей, достигнутых Россией и Турцией 5 марта в Москве, нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, а также инструменты вывода сил вооруженных группировок на 6 км от трассы М4.

Кроме того, внимание было уделено Заевфратью и продолжающемуся воровству США сирийской нефти, практическим шагам, предпринимаемым сирийской стороной для восстановления безопасности и стабильности по всей Сирии, усилиям российской стороны для снятия экономической блокады и санкций с Сирии.

Президент Асад своим указом помиловал заключённых в возрасте от 70 лет, а также неизлечимо больных.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции и совместное патрулирование

На трассе М4 проведено второе совместное российско-турецкое патрулирование в рамках соблюдения подписанного 5 марта в Москве соглашения по Идлибу.

Как и в предыдущий раз, патрулирование было проведено на ограниченном участке М4 из-за неспособности турецкой стороны повлиять на радикальные группировки, которые в нескольких местах блокируют трассу.

Причем турецкие военнослужащие даже извинились за сокращённый маршрут патрулирования.

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности.

Одновременно ВС Турции продолжают окапываться к северу от трассы М4: 23 марта было развёрнуто ещё три наблюдательных пункта в городке Бдама, деревнях Аз-Заэйния и Ан-Наджия.

К вечеру в провинцию Идлиб через погранпереход Кяфр Лусин вошла очередная турецкая колонна с бетонными блоками и строительной техникой.

Нарушения режима прекращения огня

Боевики обвинили правительственные войска в артиллерийских обстрелах н.п. Аль-Бара, Бенин, Дейр Сунбуль, Зайзун, Кянсафра, Кяфр Увейд и Аль-Футейра в Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Терроризм

Боевик из «Фейлак аль-Маджд» (входит в состав 3-го корпуса «Сирийской национальной армии» [далее — СНА]) на видео тащит на своём горбу украденную в деревне Аль-Базмо на западе провинции Алеппо медь. После того, как из деревни было вынесено всё ценное, настал черед проводов и телекоммуникаций.

В кафе «Баваба аш-Шималь», расположенном между н.п. Маарет Мысрин и городом Идлиб, прогремел взрыв.

На освобождённых территориях на северо-востоке провинции Хама обнаружен очередной схрон с оружием и боеприпасами.

Заевфратье

«Сирийские демократические силы» (далее — СДС) отмечают годовщину разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В Багузе была установлена памятная стела, посвящённая вкладу тысяч жертв в борьбу с ИГ1 и их «халифатом».

В 15 км к востоку от Кобани состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб – Кири Зури – Айн эль-Батт – Итвиран Тактани – Бафдин – Бафдар Хан – Зарзури – Гариб.

СНА обстреляла из тяжёлой артиллерии позиции СДС в деревне Аль-Гошан к западу от н.п. Айн Исса в провинции Ракка. К югу от Рас эль-Айна в провинции Хасака была обстреляна деревня Умм аль-Кейф под Телль Тамром.

В деревне Ас-Сальхабия к западу от Ракки на СВУ подорвался военный автомобиль СДС.

Оппозиционные источники утверждают, что силы безопасности СДС ранее арестовали нескольких женщин, содержащихся в восьмой секции лагеря Аль-Хол.

Второй день к ряду в город Хасака не поступает питьевая вода: боевики СНА остановили водоперекачивающую станцию Алюк, расположенную на занятых в ходе операции «Источник мира» территориях под Рас эль-Айном.

В деревне Харбат Хамо под Камышлы в провинции Хасака местные жители блокировали маршрут движения американского патруля, состоявшего из четырёх военных автомобилей. Патруль ВС США так и не смог проехать и был вынужден развернуться.

Приморье

Системы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили несколько неизвестных БЛА.

Северная Сирия

На улице Ас-Сиясия в городе Африн взорвался СВУ — окружающим зданиям нанесён материальный ущерб.

В результате подрыва заминированного автомобиля днём ранее в Аль-Бабе 23 марта от полученных ранений скончался председатель союза адвокатов Саид Анвар ар-Рахиб.

Оппозиционные источники сообщили об обстреле позиций иранских «прокси» в Абу-Кемале на сирийско-иракской границе.

Гуманитарная обстановка

Гуманитарная помощь

За прошедшие сутки специалистами Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 124 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камышлы провинции Хасака.

Коронавирус

Оппозиционные источники утверждают, что в госпитале Аль-Кинди в н.п. Ат-Таяна в провинции Дейр эз-Зор скончалась от коронавируса пожилая женщина. Другой похожий случай зафиксирован в деревне Аль-Джазра.

На карантин помещено 90 человек, прибывших последним рейсом из Москвы.

В МВД убедительно просят граждан доверять только проверенной информации от правительства — распространителей фейков ждут штрафы.

Правительство потребовало от Министерства внутренней торговли обязать руководство хлебопекарен оснастить всех сотрудников средствами защиты. Работа самих хлебопекарен, равно как и продуктовых магазинов, останавливаться не будет.

В городах полицейским патрулям предписано контролировать закрытие рынков и торговых рядов в виду принятых мер по недопущению распространения коронавируса. По всем муниципалитетам проводится масштабная кампания по дезинфекции.

Из Идлиба рассылают символические посылки с масками для защиты от коронавируса в другие страны.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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