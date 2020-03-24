Росконтроль назвал лучшее овсяное печенье

Москва, 24 марта. Экспертный совет Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование овсяного печенья популярных марок. Об этом говорится на сайте ведомства.

Было оценено качество печенья марок «Хватай-ка!», «Посиделкино», «Полет», «Руспродукт» и «ВкусВилл». Как уточнили специалисты, тестирование на безопасность прошли все образцы. По словам экспертов, меньше всего сахара в печенье «Руспродукт», при этом больше всего сахара оказалось в образце «Полет».

По содержанию жира все образцы соответствовали требованиям. Как уточнили в ведомстве, печенье»Хватай-ка!», «Посиделкино» и «Руспродукт» подойдет тем, кто соблюдает пост. К покупке были рекомендованы все образцы.

Ранее эксперты Росконтроля объяснили, сколько хранятся крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты.

Различные виды круп могут храниться от девяти до 20 месяцев. Одной из самых скоропортящихся их разновидностей является пшено. Его срок годности составляет минимальные девять месяцев. Более того, если нарушить условия хранения или транспортировки этой крупы, то жир, содержащийся в ней, может окислиться и сделать продукт непригодным в пищу и раньше.

Популярные рис и гречка имеют более продолжительный период хранения, который начинается от 12 месяцев. Эти крупы могут долго ждать своего приготовления, но важно, чтобы при этом они находились в среде с определенной влажностью, которая не должна превышать 13%.

Стандартный срок хранения консервов находится в обширном интервале от 15 месяцев до пяти лет. Наибольшая опасность, которую они могут хранить в себе — это ботулизм, бактерии которого активно размножаются и выделяют яд в среде без кислорода, поэтому так «любят» плотно закрытые банки. Ботулотоксин не влияет на вкусовые свойства продукта и его внешний вид, но если банка «вздулась» или имеет пузырьки в жидкости, значит, консерву есть нельзя.