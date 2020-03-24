Работнице бийской пекарни зажевало руку в тестомесе

Бийск, 24 марта. Руку сотрудницы пекарни в Алтайском крае зажевало в тестомесильной машине, сообщает «РЕН ТВ».

Происшествие случилось 22 марта в Бийске. 27-летняя работница получила серьезные травмы, включая неполную ампутацию руки на уровне правого плеча, а также множественные переломы.

Следственный комитет выясняет детали инцидента. В ходе проверки будет проверено наличие признаков нарушения правил охраны труда. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

В начале марта сообщалось, что работника завода «Омский каучук» затянуло под пресс. Мужчина убирал с пресса остатки крошки каучука. Отмечается, что пострадавший забыл отключить оборудование, в результате чего его руку затянуло под пресс.