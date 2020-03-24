Три пациента с коронавирусом вылечились в Красноярске

Красноярск, 24 марта. Три человека, ранее заразившихся коронавирусом, вылечились в Красноярском крае. Об этом сообщил глава региона Александр Усс на своей странице в Instagram.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса», — написал губернатор Красноярского края.

Усс отметил, что у всех пациентов подтвердили отрицательный диагноз и полное выздоровление. Губернатор поблагодарил медиков за проделанную работу.

По данным на утро 24 марта, коронавирус выявили у шести человек в Красноярском крае. Ранее заразившиеся посещали Австрию, Германию и Испанию. Пациентов лечат в Больнице скорой медицинской помощи в Красноярске. На территории всего края под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся более 4,6 тысячи человек.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась по всему миру, на планете насчитывается уже более 380 тысяч заразившихся, а жертвами COVID-19 стали свыше 16,5 тысячи человек.

В России зарегистрирован 441 случай заражения, более половины инфицированных находятся в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин ранее обратился к горожанам и обязал пожилых москвичей, а также людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до середины апреля, пишет Infox.ru.