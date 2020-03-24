Москва, 24 марта. В Сети появился сервис, с помощью которого можно рассчитать нужное количество туалетной бумаги на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как написано на сайте, в большинстве случаев люди из-за паники скупают больше гигиенических принадлежностей и продуктов, чем необходимо. По данным издания Daily Mail, ресурс создан британским разработчиком Беном Сассооном, а также художником Сэмом Харрисом. На сайте howmuchtoiletpaper.com необходимо ввести количество имеющихся дома рулонов бумаги. Кроме того, сайт запрашивает данные о числе пользования туалетом в день.

В результате система подсчитает, сколько нужно туалетной бумаги на весь срок карантина. Кроме того, разработчики предлагают расширенные настройки, позволяющие более точно определить необходимое количество рулонов. В среднем, отмечает издание, пользователи покупают на 500% больше туалетной бумаги, чем нужно во время карантина.

Ранее российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом.

В сообщении фонда говорится, что в существующих ингаляторах аэрозоль подается независимо от функции дыхания и проходимости дыхательных путей, из-за чего до 65% дозы препаратов оседает в верхних дыхательных путях, не достигая очага воспаления. В разработанных российскими исследователями ингаляторах аэрозоль подается непосредственно перед вдохом пациента, что значительно повышает эффективность лечения.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».