Россияне рассказали, в каких социальных сетях ищут работу

Москва, 24 марта. Почти треть россиян пользовались социальными сетями и мессенджерами для поиска работы. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Отмечается, что почти половина (49%) из них использовали для этих целей социальную сеть «ВКонтакте». Как пишет ТАСС, 29% людей ищут работу с помощью социальных сетей, 16% прибегают к помощи чатов-ботов. На втором и третьем местах по популярности WhatsApp и Telegram — 22% и 21% соответственно. При этом чаще всего работу в социальных сетях ищут представители сфер «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Маркетинг, реклама, PR».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.

Премьер отметил, что в сложившейся ситуации российские компании должны использовать формы гибкой занятости людей ― сокращенный рабочий день или удаленная работа. Увольнение сотрудников является крайней мерой. Мишустин пригрозил предприятиям проверками со стороны трудовой инспекции, Федеральной налоговой службы и прокуратуры.

Кроме того, Мишустин сообщил, что кабинет министров будет в еженедельном режиме мониторить своевременную выплату зарплат. Граждане смогут оставлять жалобы на задержку выплат зарплат, с которыми будут работать надзорные органы.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.