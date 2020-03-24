Выздоровел инфицированный коронавирусом житель Кемерово

Кемерово, 24 марта. Один из двух пациентов в Кузбассе, инфицированных коронавирусом выздоровел и уже выписан из больницы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Напомним, что ранее в Кемерово у двоих человек вернувшихся из Италии диагностировали коронавирус. Всего в Кузбассе под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 15 человек.

«Выздоровел первый пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции. Он выписан из инфекционной больницы», — пишет Цивилев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что второй инфицированный продолжает лечение.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусом. Кемеровчанин стал 18-м россиянином, поборовшим заболевание.

Пресс-секретарь российского посольства на Кубе Леонид Лагуновский недавно сообщил, что двое петербуржцев были госпитализированы на острове, у одного из них диагностирован коронавирус. Инфицированный россиянин находится в Институте тропической медицины, его спутницу в настоящее время обследуют медики. Результаты ее анализов будут известны через несколько дней.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.