На Украине возбудили уголовное дело против кабмина Гончарука из-за коронавируса

Киев, 24 марта. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины зарегистрировала уголовное дело против министров бывшего украинского премьера Алексея Гончарука в связи с тем, что они не ограничили экспорт масок и других медицинских товаров на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте САП.

«Возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу COVID-19», — говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, 31 января и 8 февраля текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины направлял письма Гончаруку. В них секретарь СНБО призывал ограничить экспорт и реэкспорт товаров, которые прямо или косвенно могут быть использованы для недопущения распространения коронавируса на территории Украины, пишет «Газета.ру». САП указывает, что Гончарук и его кабинет министров проигнорировали предлагаемые меры.

Дело против экс-премьера и его кабмина возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжелые последствия). В случае признания фигурантов дела виновными им грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований Украины, передает RT.

Напомним, 4 марта Верховная рада приняла отставку Алексея Гончарука, вместо него главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Согласно украинскому законодательству данное, решение парламента предполагает полную смену кабмина.