Дочь Зарубиной собирается отсудить 10 миллионов рублей у Малинина

Москва, 24 марта. Дочь советской актрисы Ольги Зарубиной Кира Евдокимова хочет, чтобы ее предполагаемый отец, певец Александр Малинин ответил за оскорбления в суде. Об этом женщина рассказала в эфире одного из телеканалов.

Евдокимова собирается подать судебный иск на 10 миллионов рублей против своего предполагаемого отца. Женщина встретилась с экс-супругом матери несколько лет назад. Она утверждала, что приходится певцу дочерью. Но Малинин публично отказался признать отцовство и допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес бывшей жены и ее дочери.

«Он на меня подавал в суд. Хотел срубить миллион рублей. Я воспитывала ребенка, ночами не спала. Мужчина тоже должен отвечать за него. Малинин нас хаял на всю страну, обозвав бомжами, проститутками. За это надо отвечать», — заявила 61-летняя актриса.

Знакомый с ситуацией юрист Александр Бенхин считает, что Зарубина и Евдокимова не будут подавать иск, поскольку шансов отсудить у певца 10 млн рублей у них нет. По мнению Бенхина, дело ограничится хайпом.

«Непонятно, почему только сейчас Кира вспомнила о положенных ей выплатах. Ей уже 34 года. По нашему законодательству получить пресловутые алименты ретроактивно можно максимум спустя три года после совершеннолетия, то есть в 21 год. Здесь время давно упущено», — цитирует юриста Пятый канал.

Ранее Зарубина пожаловалась, что бывший супруг неоднократно ее «очернял». Артистка утверждала, что ее дочь планирует подать в суд на Малинина, но опасается встречного иска. По словам Зарубиной, судиться с бывшим мужем для нее — дело почти привычное. Артистка также напомнила, что в прошлый раз певец проиграл в суде.