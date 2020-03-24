Коронавирус впервые зафиксирован в Приморском крае. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус впервые появился в Приморье В России все чаще заявляют об угрозе эпидемии. Еще два случая коронавируса выявлено в Приморском крае, о чем сообщило правительство региона. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, и сейчас оба пациента находятся в инфекционной больнице. У жителей какого города подтвердился диагноз, пока не уточняется. Отметим, что еще накануне губернатор края Олег Кожемяко открыл во Владивостоке волонтерский центр, который на фоне вирусной угрозы будет помогать, прежде всего, пенсионерам. Т.е. гражданам, находящимся в группе повышенного риска. К слову, сейчас новый вирус в Приморье зафиксирован впервые, хотя именно этот регион России граничит с Китаем, эпицентром эпидемии, которая длится уже четыре месяца.

Еще три Ил-76 прибыли из России в Италию Тем временем в Италию прибыли еще три военных самолета Ил-76 из России. Они доставили новую партию гуманитарной помощи на базу «Пратика-ди-Маре» недалеко от Рима. Таким образом, «группировка» нашей авиации достигла там уже 14 — именно столько военно-транспортных самолетов приземлились на Апеннинах за последние три дня. На их борту около 100 российских вирусологов, а также техника для диагностики и дезинфекции. Все это — помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. В Министерстве обороны уверены: эта командировка послужит важным опытом для наших специалистов: «Отправка войск РХБ защиты и техники в Италии никак не скажется на боевой способности войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, в другой местности, в интересах целого государства», — заявил Игорь Кириллов, начальник войск РХБ защиты ВС РФ. Италия по-прежнему остается одним из главных распространителей вируса. Число зараженных там превышает уже 60 000 человек, в то время как жертвами стали более 6000. По летальным исходам от этой болезни Италия занимает первое место среди всех стран мира.

США призвали перенести Олимпиаду 2020 года Решение о переносе Олимпиады в Токио пока не принято, но теперь к этому призывают все больше и больше участников. Теперь отложить соревнования просит сборная США. Национальный олимпийский комитет страны объяснил, что, даже если эпидемию удастся победить летом, подготовка к турниру все равно уже сорвана. Напомним, что ранее сборные Канады, Австралии и Норвегии уже отказались участвовать в играх 2020 года в Токио. Формально они по-прежнему планируются с 24 июля по 9 августа, несмотря на отмену массовых спортивных мероприятий по всему миру. Не исключено, что теперь к бойкоту Олимпиады из-за коронавируса примкнут еще несколько стран, а организаторы все же изменят свою позицию.