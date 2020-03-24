Селезнева рассказала, как раздевалась перед Гайдаем на пробах на «Операцию Ы»

Москва, 24 марта. Актриса Наталья Селезнева призналась, что получила роль Лидочки в комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» после того как разделась перед режиссером фильма Леонидом Гайдаем. Об этом актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека».

Именно благодаря роли Лидочки Селезнева обрела широкую известность среди советской аудитории. В этом году исполняется 55 лет с момента выхода на экраны культовой комедии.

По словам Селезневой, ей было не в чем идти на пробы, поэтому она пошла в купальнике подруги. Она вспоминает как прошло слушание на роль:

«Гайдай мне говорит: «Вы можете показать свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура?» — рассказывает актриса.

После этого режиссер произнес лишь одно слово: «утверждены».

По словам Селезневой, у нее возникли сложности во время сцены, в которой они с Шуриком едят сосиски. Для того чтобы все получилось синхронно, пришлось съесть 20 штук.

«Я их потом года два не ела, буквально смотреть на них не могла. Хотя сосиски очень люблю», — призналась актриса.

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