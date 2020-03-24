Правительство Украины приступило к переговорам по реструктуризации внешнего долга

Киев, 24 марта. Украинское правительство начало переговоры о реструктуризации внешнего долга на фоне роста расходов по борьбе распространением коронавируса в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердили готовность оказывать поддержку Киеву во время пандемии коронавируса.

«Второй вопрос — это внешние долги. Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами, но сегодня в мире идет колоссальная борьба за деньги», — говорит Шмыгаль.

По его словам, сегодня все государства пытаются занять деньги или получить какую-либо финансовую помощь. Украинский премьер отмечает, что Киев следует примеру развитых государств — конкурирует за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

«Это и есть источники от наших международных партнеров», — подчеркнул председатель правительства.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Юлии Ковалив сообщала, что оптимальный сценарий развития экономики страны в условиях распространения коронавируса предусматривает падение ВВП Украины на 5%. Согласно ее прогнозам, дефицит государственного бюджета в текущем году вырастет до 7% от ВВП, несмотря на то, что изначально ожидался показатель в 2%.

По состоянию на начало 2020 года, государственный долг Украины составлял 83,4 млрд долларов.

Недавно экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что украинское правительство должно направить имеющиеся в расположении средства на внутренние потребности государства, а не на покрытие долгов МВФ. По его мнению, Киев должен заявить о невозможности вернуть сейчас деньги фонду.