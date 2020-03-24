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Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

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Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

Вашингтон, 24 марта. Власти штата Калифорния (США) получили более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от владеющего компаниями Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска. Об это на пресс-конференции заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких. Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок», — сообщил Ньюсом.

В микроблоге Twitter Маск уточнил, что предоставленные властям Калифорнии аппараты ИВЛ не были произведены одной из его компаний. Предприниматель закупил 1255 устройств китайского производства и доставил их в США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США уже зафиксировано более 46 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 600 человек умерли. В настоящее время более половины случаев заражения в США фиксируются в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния.

Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Нью-Йорке во вторник начнут выдавать противомалярийный препарат Плаквенил для лечения больных COVID-19.

Власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания COVID-19 в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В марте организация признала коронавирусную инфекцию пандемией. В мире уже заразились более 381 тысячи человек, более 16,5 тысячи погибли.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что к созданию коронавируса причастны США. Дипломат отметил, что подробное описание схожего вируса американские ученые разместили на страницах научного журнала Nature Science еще в 2015 году.

Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

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Источник: ТАСС
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