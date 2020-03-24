Инфекционист Бессараб объяснил, как коронавирус проникает в организм

Москва, 24 марта. Врач-инфекционист, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения COVID-19, передает RT.
Как отмечает специалист, коронавирус имеет отличный от других вирусов способ проникновения в клетки.
«Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул своими белками», — объясняет Бессараб.
Данный механизм препятствует распознаванию вируса иммунной системой человека. По словам инфекциониста, с этого начинается разрушительная работа вируса в организме.
«Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания», — предостерегает медик.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусом. 17 россиян уже побороли заболевание.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали ингаляторы для лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом.
Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».