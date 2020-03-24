Инфекционист Бессараб объяснил, как коронавирус проникает в организм

Москва, 24 марта. Врач-инфекционист, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения COVID-19, передает RT.

Как отмечает специалист, коронавирус имеет отличный от других вирусов способ проникновения в клетки.

«Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул своими белками», — объясняет Бессараб.

Данный механизм препятствует распознаванию вируса иммунной системой человека. По словам инфекциониста, с этого начинается разрушительная работа вируса в организме.

«Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания», — предостерегает медик.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусом. 17 россиян уже побороли заболевание.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали ингаляторы для лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».