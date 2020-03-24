Красный Крест готов поддержать Сирию в борьбе с коронавирусом

Дамаск, 24 марта. Международный комитет Красного Креста (МККК) работает над предотвращением распространения коронавируса в лагере беженцев Аль-Холь в Сирии и готов оказать соответствующую помощь в других частях страны. Об этом заявила директор по связям представительства комитета в странах Северной Африки и Ближнего Востока Рут Хетерингтон.

Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Сирии в воскресенье. По словам Хетерингтон, команда МККК уже начала принимать профилактические меры в лагере Аль-Холь.

«Наш полевой госпиталь продолжает функционировать в лагере Аль-Холь, и наша команда начала принимать все необходимые профилактические меры для защиты пациентов, а также их самих, от распространения вируса», — цитирует представителя МККК РИА Новости.

Хетерингтон отметила, что администрация лагеря ввела ограничения на передвижение и ряд других мер, чтобы ограничить собрания беженцев. Но это сказывается на усилиях Красного Креста по восстановлению семейных связей.

Она добавила, что МККК поддерживает контакты с органами здравоохранения Сирии и международными организациями здравоохранения. Международный комитет Красного Креста располагает запасами, чтобы помочь Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу дезинфицировать общественные места, а также обеспечить средствами защиты добровольцев и медицинский персонал в других частях страны.

Она подчеркнула, что МККК готов оказать поддержку центрам неотложной помощи и карантинным центрам, чтобы обеспечить доступ людей к жилью, канализации и водоснабжению, а также поддержать профилактические меры против COVID-19.

Власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания COVID-19 в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В марте организация признала коронавирусную инфекцию пандемией. В мире уже заразились более 381 тысячи человек, более 16,5 тысячи погибли.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что к созданию коронавируса причастны США. Дипломат отметил, что подробное описание схожего вируса американские ученые разместили на страницах научного журнала Nature Science еще в 2015 году.