Луганск, 24 марта. Солдат вооруженных сил Украины под воздействием психотропных веществ спровоцировал ДТП в Луганской области, сообщает представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Отмечается, что рядовой ВСУ Зенченко самовольно покинул место несения службы на ВАЗ-2109, после чего спровоцировал дорожное происшествие с гражданским автомобилем Daewoo Lanos.

«В результате ДТП водитель гражданского автомобиля получил черепно-мозговую травму, а сам нарушитель доставлен в госпиталь Северодонецка с открытым переломом руки», — сообщает Осадчий.

Украинский военный неадекватно себя вел в ходе госпитализации. Позже выяснилось, что он находился под воздействием психотропных веществ типа «Тарен».

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что Киев предпринимает меры по замене 46-й десантно-штурмовой бригады в зоне боевых действий из-за жалоб местного населения, а также злоупотребления алкоголем военнослужащими.

Народная милиция ЛНР неоднократно сообщала об ухудшении морально-психологического состояния киевских силовиков, в результате чего они покидают места службы и устраивают пьяные дебоши в близлежащих населенных пунктах. Отмечается возросшее количество случаев дезертирства и самоубийств в рядах украинских военных.

Недавно сообщалось, что нетрезвый боец вооруженных сил Украины спровоцировал драку с жителями поселка Макарово Луганской области, после чего был госпитализирован с множественными травмами.