Вашингтон, 24 марта. Президент США Дональд Трамп отошел от координатора администрации США по борьбе с коронавирусом Деборы Биркс, когда она сообщила о недавнем недомогании. Инцидент произошел на пресс-конференции по ситуации с COVID-2019 во вторник.

Биркс говорила на брифинге о персональной ответственности людей в условиях распространения коронавируса. В какой-то момент она упомянула о своем самочувствии.

«В субботу у меня была небольшая температура», — призналась Биркс.

После этого президент США воскликнул «Ох!» и спешно отошел на несколько шагов в сторону.

Биркс предположила, что «это что-то желудочно-кишечное» и отметила, что сдала тест вечером в субботу, результат оказался отрицательным.

В ответ Трамп вернулся к врачу и с улыбкой издал выдох облегчения. Глава Белого дома поблагодарил Брикс за ее предупреждение.

«Вот как мы должны заботиться друг о друге», — заключила врач.

Напомним, ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, которые подтверждают версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. По его данным, на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».