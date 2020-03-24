Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Москва, 24 марта. Доля китайских брендов в продажах смартфонов на российском рынке возросла, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что больше всего было продано смартфонов Huawei и Honor. Их продажи составили треть от общего объема продаж смартфонов. За ними идут Samsung и Xiaomi. Четвертую строчку заняли девайсы от американской корпорации Apple. Пятерку закрывает компания BBK Electronics, на их долю пришлось 5,2% рынка. За минувший год компания, владеющая брендами Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, заметно увеличила объем продаж. Пик продаж BBK Electronics пришелся на вторую половину 2019 года.

Напомним, что снижение курса рубля спровоцировало увеличение спроса на смартфоны и гаджеты. Спрос на iPhone вырос на 49%, на технику корейского производителя Samsung — на 45%.

Недавно сообщалось, что Apple ограничила продажу iPhone из-за вспышки коронавируса. Американская корпорация запретила продавать более 2 смартфонов одинаковой модели в одни руки. По одной из версий, ограничения могут быть связаны со сбоем в поставках комплектующих. Значительная часть производства Apple расположена в Китае. По другой версии, руководство компании пошло на такой шаг, чтобы избежать перепродаж техники.

На днях финская компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 5.3, который может похвастаться стильным дизайном и отличается хорошей производительностью.