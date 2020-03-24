В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Москва, 24 марта. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
Согласно расчетам синоптиков, с апреля по сентябрь средние температурные значения в России будут в пределах нормы или немного больше нее. В апреле температуры выше обычных ожидаются в Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.
В европейской части России апрель может оказаться немного теплее обычного, но на юге возможен недостаток осадков. Западные регионы Центрального федерального округа, столичный регион, юг Якутии, Амурскую область и Забайкалье ждет теплый май с температурой выше нормы.
В июне аномальное тепло ожидается в Уральском и в северной части Сибирского федеральных округов. В июле в большинстве регионов страны температура будет в пределах нормы, но в восточных районах европейской части России и в Западной Сибири может быть немного холоднее обычного.
Отклонений от средней температуры также не ожидается в августе. Однако жители европейской части страны могут столкнуться с дефицитом осадков.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе над европейской частью России установится мощнейший стационарный антициклон. По его словам, на этой территории будет наблюдаться большая амплитуда температуры.
«Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов», — заявил Вильфанд.