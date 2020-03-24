В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Москва, 24 марта. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.

Согласно расчетам синоптиков, с апреля по сентябрь средние температурные значения в России будут в пределах нормы или немного больше нее. В апреле температуры выше обычных ожидаются в Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

В европейской части России апрель может оказаться немного теплее обычного, но на юге возможен недостаток осадков. Западные регионы Центрального федерального округа, столичный регион, юг Якутии, Амурскую область и Забайкалье ждет теплый май с температурой выше нормы.

В июне аномальное тепло ожидается в Уральском и в северной части Сибирского федеральных округов. В июле в большинстве регионов страны температура будет в пределах нормы, но в восточных районах европейской части России и в Западной Сибири может быть немного холоднее обычного.

Отклонений от средней температуры также не ожидается в августе. Однако жители европейской части страны могут столкнуться с дефицитом осадков.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе над европейской частью России установится мощнейший стационарный антициклон. По его словам, на этой территории будет наблюдаться большая амплитуда температуры.