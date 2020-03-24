Колумнист Bloomberg предрек коллапс экономик монархий Персидского залива

Москва, 24 марта. Монархии Персидского залива в свое время «оседлали» нефтяные богатства, однако в скором времени Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые трудности, считает колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

«Текущая ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — пишет в своей колонке Фиклинг.

Автор приводит в пример ситуацию с финансовыми активами Саудовской Аравии — золотовалютные резервы Центробанка плюс активы суверенных фондов минус правительственные долги. Он подчеркнул, что они резко сократились и теперь составляют 0,1% от ВНП, в то время как до 2018 года они составляли 50%.

Фиклинг приводит данные МВФ, согласно которым, в течение периода с 2014 по 2018 год чистая величина финансовых активов 6 монархий Персидского залива сократилась на 0,5 трлн долларов, составив 2 триллиона.

«Если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, то эти активы закончатся еще быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году», — пишет автор.

Эксперт сообщает, что по мнению МВФ, если стоимость нефти будет находиться в пределах 50-55 долларов за баррель, то золотовалютные запасы Эр-Рияда уже к 2024 году сократятся до суммы пятимесячных расходов на импорт. Данный сценарий будет очень тревожным для саудовского правительства, так как через несколько месяцев королевство может оказаться в «невероятном кризисе», который вынудит его отказаться от фиксированного курса доллара, ранее поддерживавшего глобальную торговлю нефтью.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать волну богатства и усидеть на ней в течение последнего полстолетия, однако любая волна, в конечном счете, разбивается», — констатировал Дэвид Фиклинг.

По его мнению, будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают монархии.

Напомним, что в начале марта страны ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Россия предлагала сохранить текущие условия, в то время как Саудовская Аравия была за снижение добычи. В итоге с 1 апреля сделка ОПЕК+ подходит к концу и ее членов больше не будет ограничений по добыче. Заметное влияние обвал рынка нефти оказало и распространение коронавируса.