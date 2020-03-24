Антонов уличил Human Rights Watch в дезинформации о коронавирусе в России

Вашингтон, 24 марта. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать общественность о борьбе с коронавирусом в России.

Недавно Рот опубликовал пост в Twitter, где утверждал, что российские власти бездействуют на фоне «скупки богатыми россиянами аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить для простых граждан. При этом правозащитник сослался на публикацию в издании The Moscow Times.

Антонов призвал Кеннета Рота не заниматься дезинформацией подписчиков о деятельности РФ по противодействию коронавирусу.

«Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — говорится в заявлении российского посла.

Дипломат предложил правозащитнику ознакомиться с информацией о реальном положении дел в России в англоязычной версии интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Антонов заявил, что сейчас важно объединить усилия всего международного сообщества. Он напомнил, что Москва уже приступила к оказанию помощи пострадавшей от коронавируса Италии.

«Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней», — подчеркнул посол РФ в США.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.