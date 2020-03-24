Петербуржца с коронавирусом госпитализировали на Кубе

Гавана, 24 марта. Двое россиян из Санкт-Петербурга госпитализированы на Кубе, у одного из них обнаружен коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России на Кубе Леонид Лагуновский.

«Пока он находится под наблюдением кубинских врачей. Состояние у него нормальное, удовлетворительное. Мы находимся с ним в контакте. Пока другой информации, более подробной, мы предоставить на сегодняшний день не можем», — сообщил дипломат.

Мужчина с коронавирусом находится в Институте тропической медицины, его спутницу в настоящее время обследуют врачи. Заразилась ли женщина коронавирусом, пока неизвестно. Медики взяли у россиянки анализ крови, результаты теста будут готовы через три-четыре дня.

Женщина также находится в больнице, представители посольства поддерживают с ней связь и оказывают всяческую помощь.

Согласно данным местных властей, на острове находятся более 32 тысяч иностранных туристов, в том числе свыше семи тысяч россиян. К настоящему моменту на Кубе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом, один из заразившихся скончался.

Ранее два случая заболевания COVID-19 подтвердили в Приморском крае, сообщает RT. Оба заболевших находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.

Китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 в городе Ухань в последний день 2019 года. В марте организация признала коронавирусную инфекцию пандемией. К настоящему моменту в мире заразились более 381 тысячи человек, более 16,5 тысячи погибли.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что к созданию коронавируса причастны США. Дипломат отметил, что подробное описание схожего вируса американские ученые разместили на страницах научного журнала Nature Science еще в 2015 году.