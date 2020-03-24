Москва, 24 марта. Российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

В сообщении фонда говорится, что в существующих ингаляторах аэрозоль подается независимо от функции дыхания и проходимости дыхательных путей, из-за чего до 65% дозы препаратов оседает в верхних дыхательных путях, не достигая очага воспаления. В разработанных российскими исследователями ингаляторах аэрозоль подается непосредственно перед вдохом пациента, что значительно повышает эффективность лечения.

«Новые ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19», — говорит основатель PM&HM Олег Абдиев.

Стоить новые ингаляторы будут от 3 тыс. рублей. Разработка отечественных ученых уже проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами собираются оборудовать государственные медучреждения.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».